Kaynak: AA

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Arjantin Tango Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da yapıldı.Kentteki bir otelde düzenlenen şampiyonaya, İstanbul Tango Dans Spor Kulübü, Tango Pera Dans Spor Kulübü, Evita Dans Spor Kulübü, Bursa Dans Spor Kulübü, Trabzon Dans Sporları Kulübü Derneği ve Samsun Dans Spor Kulübünden 38 çift katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çiftler sahneye çıkarak Kulüplerarası Arjantin Tango Salon, essenario (şov) ve Trabzon Kupası kategorilerinde performanslarını sergiledi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek, "Türkiye Şampiyonası'nın ikinci etabı ilimizde yapılıyor. İlimizde bu tür organizasyonların yapılması Trabzon'un spora olan ilgisini göstermekte. Burada Türkiye şampiyonu olan sporcularımız uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecekler." dedi.Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ulusoy da Trabzon'da çok iyi dansçılar bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de genelde salsa, tango ve bir üst seviyede Arjantin tango branşlarının yaygın olduğunu söyledi.Ulusoy, "Mutlaka sanatsal olarak yarışmalarla yurt dışında iz bırakmaya çalışıyoruz. Kısacası dans bizim hayatımızın bir parçası." diye konuştu.Yarışmada, Arjantin Tango Salon Trabzon Kupası yetişkinler kategorisi ile essenario dalında Trabzon Dans Sporları Kulübü Derneğinden Eylül Atagün-Özgür Serce ikilisi, büyükler kategorisinde ise İstanbul Tango Dans Spor Kulübünden Tolga Özata-Şebnem Keskin ikilisi birinci oldu.