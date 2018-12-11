Arjantin Ulusal Kongresinde "Futbolda Şiddet" Mesaisi

BUENOS Arjantin
Devlet Başkanı Mauricio Macri, futbolda şiddet olaylarına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı için Arjantin Ulusal Kongresindeki olağanüstü oturumların süresini uzattı.
Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich
, Arjantin Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.
Bullrich, Boca Juniors
ile River Plate
arasında oynanması planlanan Libertadores Kupası finali öncesinde çıkan ve maçın ertelenmesine hatta başka bir ülkede oynanmasına yol açan gelişmeler nedeniyle, futbolda şiddet olaylarına karşı hazırlanan yeni yasa tasarısının görüşülmesi için Devlet Başkanı Macri'nin Kongre'deki olağanüstü oturumları 28 Aralık
'a kadar uzattığını açıkladı.
Bullrich, tasarının bir an önce Senato'ya gönderilmesi ve yasalaşmasını istediklerini de sözlerine ekledi.
Futbolda şiddete yönelik cezaların artırılmasını ön gören yeni tasarı, geçen hafta Kongre'ye sunulmuş fakat hükümetle muhalefet arasında yeterli oy birliği sağlanamadığı için kabul edilmemişti.
Arjantin'de iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Libertadores Kupası finali, maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından ertelenmiş ve İspanya
'nın başkenti Madrid
'deki Santiago Bernabeu
Stadyumu'nda oynanmasına karar verilmişti.
Arjantin
11 Aralık 2018 Salı 21:45