24.06.2019 00:01
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Arjantin ve Kolombiya turladı

Arjantin ve Kolombiya turladı

Arjantin, Copa America B Grubu son maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Arjantin , Copa America B Grubu son maçında Katar 'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Aynı grupta yer alan Kolombiya da Paraguay karşısında 1-0 galip gelerek turlayan diğer takım olmayı başardı.

Bu yıl Brezilya 'da 46.'sı düzenlenen Copa America'nın B Grubu son maçında Arjantin, Katar'ı 2-0 ile geçti. 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Arjantin'e Gremio Arena'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lautaro Martinez ve 82. dakikada Sergio Agüero getirdi.

Kolombiya lider olarak turladı

Kolombiya ise Fonte Nova Stadı'nda oynanan maçta Paraguay'ı 1-0 yenerek 9 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. Kolombiya'nın golünü 31. dakikada Gustavo Cuellar attı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Paraguay , Katar , Kolombiya , Arjantin , Spor

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