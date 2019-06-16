16.06.2019 15:34
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BBC

Arjantin ve Uruguay'ın tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor

Arjantin ve Uruguay

Güney Amerika'da yer alan ve toplam nüfusları 48 milyon olan komşu iki ülkenin tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Arjantin ve Uruguay, iki ülkenin tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

Güç kesintisinin Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkilediği bildiriliyor.

Arjantin medyasına göre, kesinti Pazar günü yerel saatle sabah 07: 00 sıralarında yaşandı.

Trenlerin durmasına yol açan kesinti, trafik sinyalizasyonunu da etkiliyor.

Arjantin'in en büyük elektrik dağıtıcısı da kurumsal hesabından kesinti ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Edesur şirketi tarafından açıklamada, "Elektrik aktarım sisteminde meydana gelen büyük bir bozukluk nedeniyle Arjantin ve Uruguay'ın tamamına güç verilemiyor" denildi.

Komşu iki ülkenin toplam nüfusu 48 milyon.

BBC
paraguay, uruguay, arjantin, elektrik kesintisi, Dünya

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