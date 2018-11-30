Arjantinli Kadın, Erdoğan'ın Yolunu Kesip Tanışmak İstedi

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeleri ve Avrupa Birliği, G20 Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires kentinde bir araya gelecek. İki gün sürecek olan zirvede; devlet ve hükümet başkanları, başbakanlar ile bakanlar, küresel, bölgesel ve devletlerarası meseleleri görüşecek.

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için gittiği Arjantin'de, Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.

ERDOĞAN ÇİFTİNE ÜÇ BAKAN EŞLİK EDİYOR

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

Erdoğan'la Arjantinli kadın arasında samimi diyaloglar geçti;