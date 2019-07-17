17.07.2019 09:55
Haberler» Spor» Haber

Arjantinli savunmacı Gaston Campi Trabzon'a geldi

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi.

Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Arjantinli savunmacı Gaston Campi Trabzon'a geldi

Galatasaray, Okan Kocuk ile anlaşmaya vardıGalatasaray, Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı

BeşiktaşBeşiktaş'tan son dakika Burak Yılmaz açıklaması

Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladıYeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı

Kaynak: İHA
Trabzonspor, Trabzon, Sabah, Spor

YORUMLAR (3)
SÜRÜCÜ: Mecburiyetten de olsa Trabzonun transfer politikasını beğeniyorum. Ahmet başkan kulübün parasını saçmıyor. İnsanlara hayal satmıyor. Bu sene de şampiyonluğu kovalarlar.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: HAYIRLISI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VAY KARDESİM: Kariyerine baktim da gercekten tam TS''a yakisir bir transfer olmus. Geciniz. .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
14:17   Çaykur Rizespor'a kombine desteği
14:16   Beşiktaş, Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte maliyeti
14:15   Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı açıklandı
14:12   Kayserispor Başkanı Erol Bedir Açıklaması
14:10   Diyarbakırspor transferlere devam ediyor
14:08   Trabzonspor'un hazırlık maçları programı belli oldu
14:08   Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı