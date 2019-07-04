Arjen Robben futbolu bıraktı

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

"SON HAFTALARDA ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Emekliliğini "Son haftalarda çok düşündüm. Şüphesiz kariyerimin en zor kararı." ifadesiyle duyuran Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 606 maça çıkan Robben, 210 kez rakip fileleri havalandırdı.

ARJEN ROBBEN KİMDİR ?

23 Ocak 1984 doğumlu oyuncu futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başladı. Yıldız futbolcu daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi.

Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı. Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shield, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

Bundesliga tarihinde 99 gol ile en fazla gol atan Hollandalı futbolcu olmayı başaran Arjen Robben, aynı zamanda 31 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci Hollandalı oyuncuydu.