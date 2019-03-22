Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!

Cuma akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümüyle diziseverlerin nefesini kesti.

ARKA SOKAKLAR 510. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Polislerimiz tır parkında, uyuşturucu ham madde takası yapılacağını öğrenir. İki kamyon şoförü öldürülmüştür. Üçüncü bir kişi daha vardır vurulan. Bahar onu tanır. Fikret'tir ismi. Bahar geçmişte uyuşturucu çetesini çökertmek için onların arasına, Dilek ismiyle katılmıştır. Polis memuru Faruk bu operasyonda Tarık tarafından öldürülmüştür. Tarık, Bahar'a takıntılıdır ve Bahar'la ilişkisi olduğundan şüphelendiği için Tarık'ı öldürmüştür. Bahar cinayeti işleyenleri bulmak için gizli göreve talip.

Teknede bir kadın cesedi bulunur. Genç kadın defalarca bıçaklanmıştır. Tekne sahibi Asaf, şüpheli konumundadır. Avukatı Müge aynı zamanda sevgilisidir. Engin kadını tanıyordur. Dişli bir avukattır ve Asaf'ı aklamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Engin, Müge'ye ne olursa olsun Asaf'ı emniyette görmek istediğini söyler; ancak Müge onları beklenmedik bir yere götürür.

Eray isimli bir gencin cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulunur. Son günlerde, "Beyaz Balık" isimli bir oyunla oynadığı tespit edilir. Mustafa isimli bir diğer genç de son zamanlarda garip davranışlar içindedir. Önce sınıf arkadaşının kafasına odunla vurur, daha sonra okulu yakmaya kalkışır.