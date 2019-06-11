Arka Sokaklar
521. Bölüm Fragmanı - Sezon Finali yayında! Mesut vuruluyor, ekip için yine zor zamanlar başlıyor!
Volkan, ekip olarak girilen bir çatışmanın ortasında vurulur. Volkan'ın durumu tüm ekip için yıkım olur. Başta Rıza Baba
olmak üzere herkes şok olmuştur.
Diğer taraftan Tekin ev ahalisine Amerika
'ya gideceğini söyler. Hüsnü hem sevinir hem de çok şaşırır. Aylin ise Hakan'a bir mektup bırakarak evi terk eder. Tüm yaşanılanların ona ağır geldiğini söyler.
Bir kovalamaca sırasında Mesut da vurulur. Selin ve diğerleri hemen yardıma koşsa da Mesut'a ne olacağı bir bilinmezdir.
Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D
'de!
GENEL HİKAYE
Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…
İstanbul Polis
Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.
Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.
Yapımcı : Erler Film
/ Türker İnanoğlu Yönetmen
: Orhan Oğuz
Genel Koordinatör: Yılmaz Ekmekçi
Senaryo Danışmanı: Ahmet Yurdakul
Senaryo: Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul
Oyuncular: Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh
(Mesut), Özgür Ozan
(Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar
(Aylin), Nazlı Tosunoğlu
(Nazike), İpek Yaylacıoğlu
Usta (Pınar
), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz
(Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy
(Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz
(Arda), Beste Seyhan
Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan
Uslu (Efe), Ada Baykan
(Zeyno Bebek
)
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Kaynak: DailyMotion.com
Rıza Baba
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