Arka Sokaklar 525. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 524. son bölüm izle Kanal D

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 524. son bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Ekip bu sefer bir canlı bombanın peşine düşüyor. Yusuf'un ölümü sonrasında Savcı Ceyda'nın soruşturması ekibin moralini bozuyor. Ve Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında herkesin ortasında Engin müdürün gözaltına alınması keyifleri iyice kaçırıyor. Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve yeni bölümde olacaklar haberimizde. Son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR 525. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 525. bölümde Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü Rıza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Tutuklu birisini öldürmek suçundan Engin Müdürü ekibin önünde gözaltına alıyor. Ekip şaşkın bir halde olan biteni izlemekle kalıyor. Er geç gerçeklerin ortaya çıkacağını bildikleri için Engin Müdür ekibin gözaltı kararına karışmaması için elinden geleni yapıyor.

Bu arada Engin Müdür ve Mesut için ölüm kararı alınıyor. Salih'in ölümüyle uyuşturucu şebekesine darbe vuran ikili örgütün hedefine giriyor. Salih'i hastanede öldürmeyi başaran şebekenin adamı Engin Müdür ve Mesut Komiserin peşine düşüyor.

Hüsnü, Jennifer'in annesinin Türkiye'ye gelmesinden dolayı şaşkındır. Boğulacak derecede duyduğu büyük haber ise, onu ve Çoban Ailesine şok yaşatır. Tekin ve Jennifer evlilik kararı almışlardır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?

Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel'e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco'ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel'le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel'den şüphelenir ve durumu Mesut'a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel'i kurtarmanın, Müco'yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.

Diğer yandan Mesut'un fizik tedavisi iyi gitmektedir; ancak Selin, Mesut'un ağrıkesici haplar almasından endişe duymaktadır. Acaba Mesut, eski bağımlı günlerine geri mi dönecek? Mesut, Selin'in bu endişesini Rıza Baba ile paylaşmasına çok kızar ve Selin'le arasına mesafe koyar. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eser.

Ezgi ve Cemal, aynı apartmanda komşu olma fikrine alışmaya başlarlar. Ezgi, Cemal'in kapısını çalar. Ezgi'ye kapıyı sürpriz biri açar.