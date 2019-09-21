Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 523. son bölüm izle

Kanal D'de 14. sezonuna giren ekranların en uzun süreli dizisi Arka Sokaklar 523. son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Kaçırılan Ceren'in izini süren Ezgi, gösterdiği başarı ile ekibin yeni üyesi olur. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise ekip, Kadıköy'de bir canlı bombanın peşine düşüyor. Ekibin başı ise Savcı Ceyda'nın soruşturması nedeniyle derttedir. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm tamamını haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 524. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 524. Bölüm fragmanında Mesut operasyona dahil oluyor, ortalık karışıyor. Ekip, ihbar sonucu canlı bomba operasyonu yapıyor, Mesut da olaya dahil olunca işler karışıyor. Savcı Ceyda ise yavaş yavaş ekiple tanışmaya başlıyor. Arka Sokaklar son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 523. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 523. Bölümde ekip, aralarına yeni katılan arkadaşları ile başarılı operasyonlara imza atıyor!

Ezgi Komiser, bünyesinde olduğu Organize Şube Müdürlüğünde tatsız bir olay yaşar. Müdürü Necdet'in küçük kızı yasadışı bahis çetesi tarafından kaçırılır. Ezgi, müdürünün kızı Ceren'i çok sevmektedir. Var gücü ile onu bulmak için çabalar. Ceren'in kaçırıldığı olay yerine ilk Rıza Babanın ekibi geldiği için kaçırılma olayını üstlenirler. Bahis çetesinin başındaki adam Necdet Müdürden kendisini suçlayacak delillerin olduğu bilgisayarı iade etmesini ister. Bunun karşılığında da kızı Ceren'i serbest bırakacağını söyler. Necdet Müdür herkesten gizli bilgisayarı müdürlükten alarak yola koyulur. Müdürünün durumundan şüphelenen Ezgi de peşine düşer. Sonuçta çeteye ulaşan Ezgi ve ekibimiz küçük Ceren'i kurtarırlar ve çeteyi çökertirler. Ezgi'nin operasyonda gösterdiği cesaretten ötürü Rıza Baba kendi ekibine katılmasını ondan ister. Ezgi hiç düşünmeden kabul eder.

Mesut'u vuran Salih'e ulaşan ekibimiz, sıkıntılı bir durumun içine düşer. Tutuklama sırasında Salih, sakladığı başka bir tabanca ile tekrar Mesut'u hedefe alır. Engin Müdür ondan önce davranır ve silahını ateşlemesine fırsat vermeden onu vurur. Hastaneye kaldırılan Salih'in durumu kritiktir. Olaya savcılık dahil olur. Savcı Ceyda, tutuklama olayı sırasında teammülleri çiğnediğini düşündüğü Engin Müdür hakkında soruşturma açar. Salih'in ölmesi ile de işler Engin Müdür için terse döner...