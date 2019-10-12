Arka Sokaklar 526. bölüm izle Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fenomen haline gelen Arka Sokaklar dizisi son bölüm ile izleyicileri ekrana bağladı. Arka Sokaklar'ın 526. Bölümde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine giriyor! Devamında yaşananlar ise Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu akıllara getiriyor. Arka Sokaklar 526. bölüm izle Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı izle

ARKA SOKAKLAR 526. BÖLÜM İZLE…

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…



ARKA SOKAKLAR 526. BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 526. Bölümde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine giriyor!

Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefine alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan Engin Müdürü... Şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de, Engin Müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar Savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba,Engin Müdür hakkında kanıt bulduğunu düşünen Ceyda'yı, işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip, şebekenin tetikçisi Sait'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Sait yakalanıyor; fakat, ekip sıkıntılı bi durumun içine düşüyor.

Tekin ve Jennifer'in nişanı için koşuşturma başlıyor. Bu durumdan en çok Hüsnü ve Zeliş rahatsız oluyor. Jennifer'in teyzesi Rebeca, Hüsnü ve Çoban Ailesini içinden çıkılmayacak bir borç batağının içine sürüklüyor. Hüsnü, ne kadar olayı çözmek istese de bor 70.000 Tl olunca durum tıkanıp duruyor. Sürpriz bir teklif Çoban Ailesini biraz olsun rahatlatıyor.

Tunç arkadaşı ile gece durakta beklerken can sıkıcı bir olay gerçekleşiyor. Tinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Onlardan para istiyor. Tunç'un arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden sustalısını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak Tunç ya da arkadaşına saplanıyor. Olay yerine gelen Mesut gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor..

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 527. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor!

Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin/ Rıza Soylu

Şevket Çoruh/ Mesut Güneri

Özgür Ozan/ Hüsnü Çoban

Alp Korkmaz/ Ali Akdoğan

Ozan Çobanoğlu/ Hakan Çınar

Oya Okar/Selin Demirci

Merve Oflaz/ Bahar Ayan

Yiğitcan Ergin/ Cemal Şahin

Ela Yörüklü/ Ezgi Vural