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Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Her yıl düzenlenen ve çeşitli dallarda en iyilere verilen "Yılın Enleri Ödülleri", önceki gece sahiplerini buldu.

06.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:27Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı gecede Kanal D'nin 14. sezonu ile ekranda olan reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar, "En Uzun Soluklu TV Dizisi" ödülünü aldı.

Ödülü Arka Sokaklar ekibi adına dizinin oyuncularından Oya Okar ve Merve Oflaz'ın yanı sıra dizinin yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı.

Ödülü Arka Sokaklar ailesi adına alan ünlü oyuncu Oya Okar "Bu ödülü Sayın Türker İnanoğlu ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bunca yıldır bizi yalnız bırakmayan seyircimize de buradan teşekkür ediyorum." dedi.


Arka Sokaklar Dizisi, Özge Ulusoy, Kanal D, Magazin

Kaynak: Bültenler

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