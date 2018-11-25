Arka Sokaklar'a Yeniden Dönüş Yapan İlker İnanoğlu'ndan Samimi İtiraf: Garsonluk da Yaptım Bulaşıkçılık da

Amerika'dan İstanbul'a dönüp 'Arka Sokaklar' dizisi kadrosuna yeniden dahil oldu. Eski başkomiser, yeni emniyet amiri İlker İnanoğlu, Posta'ya hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İnanoğlu, Amerika'daki yaşamını, 'Arka Sokaklar'a geri dönüşünü anlattı.

MACERAYA KALDIĞI YERDEN DEVAM

Arka Sokaklar'da maceraya kaldığı yerden devam edecek olan İlker İnanoğlu, dizi ekibini artık ailesi gibi gördüğünü ve bu kadar büyük başarının dizi ekibinin samimiyetiyle geldiğini açıkladı.

Ayrıca başarılı oyuncu hayatı boyunca paraya değer vermediğini ve elinden her işin geldiğinin altını çizdi.

İşte İlker İnanoğlu'nun röportajından önemli satır başları;

"AİLENE YEMEĞE GELMEK GİBİ BİR ŞEY"

Arka Sokaklar'a geri döndün. Neler hissediyorsun?

Arka Sokaklar'a dönmek, bir süredir göremediğin ailene yemeğe gelmek gibi bir şey. Dizinin kadrosu ile tanışıklığımız o kadar eski ki, biz oyuncular ve set ekibi olarak büyük bir aile gibiyiz. Dile kolay, tam 13 yıl olmuş.

"GARSONLUK DA YAPTIM BULAŞIKÇILIK DA"

Maddiyatçı biri misin, parayı sever misin?

Hayatta hiçbir zaman paranın pulun peşinde olmadım. Sen benim eski arkadaşımsın, bunu iyi bilirsin.

Genç yaşta Amerika'ya gittim. Orada oyunculuk eğitimi aldım. Geçinmek için garsonluk da yaptım, bulaşıkçılık da... Bundan hiç gocunmadım, gocunmam da. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek, kendi alın terinle yaşamını idame ettirebilmek gurur verici bir şey. İstesem Türkiye'de kalıp zengin bir hayat yaşayabilirdim. Ama bunu istemedim.

"BÜTÜN HOLLYWOOD YILDIZLARI İLE TANIŞMA FIRSATIM OLDU"

Amerika'da neler yaptın?

Orada en iyi oyuncu koçlarıyla çalıştım. Hocam Sandy Marshall ile eğitmenlik yaptım. Tiyatro oynadım. Sınıftan ve tiyatrodan birçok ünlü ile tanışma fırsatım oldu. Ama en çok etkilendiğim Goldie Hawn'dı. Tam bir Hollywood starı! Oğlu Oliver Hudson arkadaşım. Annesi ile beni o tanıştırdı. Defalarca evlerine gittim, aileden biri gibi oldum. O evde neredeyse bütün Hollywood yıldızlarıyla tanışma fırsatım oldu.

"BEN OLDUM DEMEM"

Kamera ile tanışalı yarım asır oldu! İlker oyuncu olarak oldu mu, tamam mı yani?

Ne aktör olarak ne de insan olarak hiçbir zaman "Ben oldum" demem. Her sene fırsat buldukça Amerika'da oyunculuk workshop'larına giderim. Hatta oyunculuğa yeni başlayan biri gibi heyecanlanırım. Yeni karakterler yaratmak, içimdeki yeni yerleri, duyguları keşfetmek bana büyük haz veriyor. İnsan olarak da eskiye nazaran daha sade ve mütevazıyım. Miami'de ev alıp restore edip satıyorum.

"EV ALIP RESTORE ETTİRİYORUZ"

Miami'de yaşıyordun. Orada neler yaptın?

Miami'de emlakçılık okuluna gittim ve lisans alıp emlak işine girdim. Birkaç arkadaşımla açık artırmalardan evler alıp restore edip satıyoruz. Biraz riskli bir iş... Çünkü evleri görmeden alıyorsun. Bazen harcamanız gereken miktar evin değerini aşabiliyor.

"HER SABAH MUTLAKA DUA EDERİM"

Çok hareketli ve heyecanlı bir kişiliğin var. İlker ne zaman ağırbaşlı olacak?

Evet, öyleyim ve bu hiç değişmeyecek. O çocuk ruhunu ve heyecanını kaybedersek hiç yaşamayalım daha iyi.

Uğurun var mı veya mutlaka yaptığın bir ritüel?

Hayattaki uğurum her sabah kalktığımda dua edip Allah'a şükretmektir. Benden kötü durumda olanlara yardım istemek, aileme ve sevdiklerime de iyi niyetler dilemek için mutlaka dua ederim.