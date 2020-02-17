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Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı

Arka Sokaklar'ın son bölümünde yer alan polis ve bekçi arasındaki diyalog Twitter'da tepki topladı. Birçok kişi bekçilerin küçük düşürüldüğünü söyleyerek gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

17.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:17

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Toplumdaki konuların işlendiği Arka Sokaklar'ın son bölümündeki bekçi sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

POLİS VE BEKÇİ ARASINDAKİ DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" diyor.

Bunun üzerine sinirlenen Arda ise polis rozetini göstererek "Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al! Oğlum polis olmasam ne olacak? Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye? Hadi dönün arkanızı gidin. Bir daha da uğramayın buraya" diyerek tepki gösteriyor.

BEKÇİLER İÇİN KARALAMA KAMPANYASI MI YAPILIYOR?

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bekçiler üzerine bir karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İşte dizideki bekçi ve polis arasındaki diyalog için yapılan bazı paylaşımlar...

Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı

Arka Sokaklar Dizisi, Polis, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
MEHMET YILMAZ:kimin ne olduğu belli kiminin rahatsız olduğu, bekçi ler sen sokaklarda rahat gez rahat uyu diye var,
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MEMİŞŞ:az bile yapmış. :(((
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ÖMER:gerçekten durup dururken insanlara kimlik kontrolü yapıp, insanları rahatsız ettikleri için birçok tartışma kavga çıkıyor, bekçilerin olay esnasında müdahalesi ve mahalle aralarında ara sıra yapacağı düdük sesleri yeterli bence, insanları rahatsız ederseniz rahatsız olursunuz.
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MERT MERT:resmen olanları anlatmış insanlar sanki açık ceza evinde gibi
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VOLKİ1:çok doğru bir sahne olanı anlatıyor bence
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DALYAROCK:kimsenin küçük düşürüldüğü yok bence olanları anlatmışlar. Bekçiler haddini bilsin.
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KARACAN:içişleri bakanlığının bu olaya sessiz kalmayacağını düşünüyorum.
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ADINIZI YAZIN:bence de olanlar anlatılmış
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DOĞRUYA DOĞRU:bu bi filim ya kültürlü olun bilgili olun bir senaryo olarak görün izleyin herşey güncel hayata uygun olursa film oluşunun ne anlamı kalıyor .
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ADINIZI YAZIN:BU GEÇEN DİYALOG DA BEKÇİLERİN KULLANDIKLARI ( SENARYO GEREĞİ ) GERÇEKTE OLAN KULLANILAN KELİMELER BU KELİMELERLE, BEKÇİLİK VEYA POLİSLİK YAPACAK VARSA EVET ONLARIN CEZASI VERİLMELİ DİREK ELEŞTİRİ YAPARKEN BEKÇİLERİN KULLANDIKLARI ARGO KELİMELEREDE BAKIN . . .
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