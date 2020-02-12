Haberler » Güncel » 'Arka Sokaklar'dan '14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel Tanıtım... - Haber

"Arka Sokaklar"dan "14 Şubat Sevgililer Günü"ne Özel Tanıtım...

Kanal D'nin, 14 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ait çok özel bir tanıtım yayınladı.

12.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:17

Erler Film Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi, bu Cuma akşamı 542'nci bölümü ile ekrana gelecek.

14 Sevgiler Günü sebebiyle ekrana gelen tanıtımda diziden Nadya&Engin (İlker İnanoğlu- Wilma Elles), Selin&Mesut (Oya Okar- Şevket Çoruh), Ezgi&Cemal (Ela Yörüklü-Yiğitcan Ergin)ve Şükran&Arda (Büşra Acar-Tunç Oğuz) çiftlerinin romantik sahneleri yer aldı.

Kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplayan tanıtımla Arka Sokaklar ekibi sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D'de…


Arka Sokaklar Dizisi, Sevgililer Günü, Kanal D, Şubat, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Trabzonspor kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
09:09  Zeynep Bastık kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?
09:02  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 974. hafta Şans Topu sonucu
08:58  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
08:30  12 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12.02.2020 09:52:54