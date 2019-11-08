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Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu

Acun Ilcalı, Survivor 2020'de yarışacak ikinci ismi açıkladı. Programda yarışacak isim Ersin Korkut'tan sonra Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş olacak.

08.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:13

Bircan Bali ve Ece Uslu'nun sunduğu Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışma programı Survivor ile ilgili ikinci müjdeyi verdi.

UĞUR PEKTAŞ YÜZDE DOKSAN İHTİMALLE OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım'da Survivor'ın ilk yarışmacısının Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, bu sene yarışacak 2. yarışmacıyı da açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle olacağını belirtti.

ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili "Survivor'a bir kere katılan kişilerin yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubatta başlayacağız kısmetse" dedi.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Arka Sokaklar'da Murat Komiser karakteriyle yıldızı parlayan Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisiyle popülerliği artan ünlü oyuncu 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. ikilinin Murathan isminde bir oğulları olmuştur.

Pektaş, Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür.

SurvivorSurvivor'ın ilk yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut oldu

Arka Sokaklar'ın efsane oyuncusu Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu

Arka Sokaklar Dizisi, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Magazin


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