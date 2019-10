Arka Sokaklar'ın kadrosuna Wilma Elles ve Mert Öcal dahil oldu

14'üncü sezonuyla ekranlara gelen ve yıllardır her bölümüyle reyting listesinde fırtına gibi esen Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz isimleri dahil etmeye devam ediyor. Birbirinden başarılı oyuncuları transfer eden fenomen diziye iki yeni isim daha dahil oldu.

İKİ SÜRPRİZ OYUNCU

Kanal D'nin bir diğer efsane dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki de yuva yıkan kadın karakterine başarıyla hayat veren Wilma Elles ve kariyerine oyunculukla devam eden Mert Öcal diziye dahil oldu. Öcal'ın dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in eski sevgilisi olması detayı dikkat çekti.

İKİ İSMİN OLDUĞU SAHNELER KASIM AYINDA

Arka Sokaklar kadrosuna katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Wilma Elles ve Mert Öcal, sürpriz iki karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler Kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, Türk manken ve oyuncu. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Bir dönem Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şıkel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı. 2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.