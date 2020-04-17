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Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklar ertelendi mi? Arka Sokaklar dizi oyuncuları kimler? Arka Sokaklar Dizi konusu!

Türk dizileri ve dizi setleri koronavirüs tedbirleri dolayısı ile birbir erteleniyor. Peki Arka Sokaklar dizisi ertelenedi mi? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar ertelendi mi?

17.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:40
Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklar ertelendi mi? Arka Sokaklar dizi oyuncuları kimler? Arka Sokaklar Dizi konusu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında diziler ve dizi setleri araya girdi. Oyuncular setlerden uzaklaştı. Bu nedenle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Arka Sokaklar dizisinin bu akşam tekrar bölümü ekranlarda olacak. Yeni bölüm önümüzdeki hafta Cuma günü yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha 'yaşanır' bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR DİZİ OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont

Etiketler: Arka Sokaklar Dizisi, Koronavirüs, İstanbul, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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