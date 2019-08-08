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Arka tampondan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.

08.08.2019 23:15 Arka tampondan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bayram öncesi denetimleri artıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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