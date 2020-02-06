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Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabının hikayeler kısmından kızıyla ilgili paylaştığı son video gündem oldu. Subaşı, kızının yanında yaş sınırı gerektirebilecek içerikler izlediği için eleştirilerin hedefi oldu.

06.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:11

Sosyal medya hesabından cesur pozlara imza atarak sürekli dünyasında gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı'nın hesabının hikayeler bölümünden kızı Melisa ile yaptığı son paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kızının ayağına krema sıktığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın gönderisinde yer alan bir detay sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ SAHNE Mİ VAR?

Bazı kullanıcılar, videonun arka planında oynayan filmde cinsel içerikli sahnelerin bulunduğu öne sürerek Subaşı'yı eleştirdi. Bazıları ise bunun doğru olmadığı, filmin o sahnesinin her aksiyon filminde görülebilecek bir sahne olduğunu savundu.

ACUN'UN YENİ İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.

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Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
GARİP:Eceli. Gelen. Köpek. Cami. Duvarına. İsermis. Bununda. Sonu. Geldi
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ŞEVKO:Rezillik diz boyu. Yazık
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AVNİ:zehranın haberi bulunurmu
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KAYA ÇİLİNGİROĞLU:Kızımın peşini bırak lan Avni.
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AVNİ:gelin adayı naz haberi varmıdır acaba.
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AVNİ:şevval sam haberi yokmu la.kendisini çok beğeniyorum.
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LEMAN SAM:Dayak bulunur. Yer misin?
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ADINIZI YAZIN:Şimdikten alıştırıyordur Naapsın garibim
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SAKARYALI HATUN:Însan, bazen; nefsani arzularına sahip olmalı.
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AVNİ:ne oluyor la burda.rahat bırakın sakaryalımı
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