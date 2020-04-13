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Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliye istiyorum

BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz (40), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

13.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:51
Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliye istiyorum

BURSA'da, tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz (40), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetince söz verilen Dokuz, "Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, geçen yılın Temmuz ayında, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Dokuz, belinden çıkardığı tabancayla Özkan'a ateş etti. Karnından vurularak, ağır yaralanan Sinan Özkan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KAFA ATINCA KENDİMİ KAYBETTİM'

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ömer Dokuz'un yargılanmasına devam edildi. Dokuz, duruşmaya, koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşma için sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkeme heyetince söz verilen sanık Ömer Dokuz, Sinan Özkan ile uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan'ın alacaklısı olduğu kişiyle ilgili kendisinden yardım istediğini; fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyleyerek, "Özkan kafa atınca kendimi kaybettim. Belimdeki silahı çıkarıp, ateş ettim. Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Ömer Dokuz'un tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın tamamlanması ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sinan Özkan, Güncel
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