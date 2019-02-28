Arkadaş Cinayeti Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet

Kaynak: AA

Gaziantep'te boğarak öldürdükleri arkadaşlarının parası ve aracını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Suriyeli Ahmed Elşaban ve Abdullah Meşail ile avukatları katıldı.Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, cinayete karışmadıklarını savundu.Duruşma savcısı, sanıkların, fikir ve irade iş birliğiyle hareket ederek Ali Sunay'ı boğarak öldürdüklerini ve aracı ile diğer eşyalarını aldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıklara "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.Merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 20 Nisan 2017'de evinde öldürülmüş bulunan Ali Sunay'ın, aracı ile diğer eşyalarının çalındığı belirlenmişti.