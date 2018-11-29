Arkadaş Cinayeti Şüphelisi 5 Kişi Adliyede

29 Kasım 2018 Perşembe 13:55



29 Kasım 2018 Perşembe 13:55

ESKİŞEHİR'de evinde alkol aldıkları Gürbüz Fındık'ı (28) pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Olay, Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Gürbüz Fındık, arkadaşları R.K. (28), K.G. (28), S.M. (28), M.T. (27) ve E.Ö. (26) ile akşam evinde alkol almaya başladı. Bu sırada arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Fındık, vuruldu. Ağır yaralanan Fındık, olay yerine çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan R.K., K.G., S.M., M.T. ve E.Ö. bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi.- Eskişehir