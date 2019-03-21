Arkadaş Cinayetine Müebbet Hapis Cezası

Kaynak: DHA

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşı Burak Alp'i (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Arif Muhammet Gökçe, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl Mart ayında Peker Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Alp, arkadaşı Arif Muhammet Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökçe eline aldığı bıçağı Alp'in göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Alp'i görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alp, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alp, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Gökçe, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Arif Muhammet Gökçe ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, önceki celselerde tanıkların dinlediğini ve tüm delillerin toplandığını belirterek sanığın işlediği suç nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaa verdi. Son sözü sorulan sanık Gökçe, Alp'in elinde bıçak olduğunu ve kendisini korumak için onun elinden bıçağı aldığı sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini söyleyen Gökçe, suçsuz olduğunu öne sürdü. Müşteki ailenin avukatı, sanığın az ceza almak için yalan söylediğini belirterek, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığı 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına karar verip davayı bitirdi. - İzmir