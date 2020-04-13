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Arkadaş katili: "Ailevi sorunlarım var tahliyemi istiyorum"

Bursa'da, tartıştığı arkadaşını vurarak öldüren ve tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılan zanlı, "Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.

13.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:53
Arkadaş katili:
Bursa 'da, tartıştığı arkadaşını vurarak öldüren ve tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katılan zanlı, "Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Dokuz(40) ile arkadaşı Sinan Özkan(32) kafede otururken bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Dokuz, yanında bulunan tabancayla Özkan'a ateş etti. Dokuz karnından vurularak yerde kalan Özkan hayatını kaybederken, Ömer Dokuz, bölgeden hızla uzaklaştı. Daha sonra yakalanarak göztına alınan Dokuz işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum'

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ömer Dokuz'un yargılanmasına devam edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden SEGBİS ile katılan Dokuz'un avukatı da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetince söz verilen sanık Dokuz, Sinan Özkan ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Özkan'ın alacaklısı olduğu kişiyle ilgili kendisinden yardım istedi. Fakat ben bu işe karışmak istemediğimi söyleyince tartışmaya başladık. Bana kafa atınca kendimi kaybettim. Belimdeki silahı çıkarıp, ateş ettim. Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Dokuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa
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