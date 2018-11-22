Arkadaş Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Eskişehir
'de 12 yıl sonra arkadaş katili olduğu anlaşılıp yakalanınca suçunu itiraf eden tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir
(53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Demir, son savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek, "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Nisan 2006'da işlenen cinayeti 12 yıl sonra aydınlatan emniyet güçlerince gözaltına alınan ve cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını su kuyusuna attığını itiraf eden Ayhan Demir, tutuklanmıştı.
Ayhan Demir,Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 12:55