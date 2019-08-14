Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

14.08.2019 23:28 Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayı sakinlerinden Sadık Sağlam, M. E., ve F.E., köylerine 3 kilometre mesafede bulunan Konuş köyü göletine piknik yapmak için gitti. Burada aralarında çıkan tartışma üzerine M.E., Sadık Sağlam ve F.E'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak, hayatını kaybetti.

Diğer yaralı F.E'nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

M.E., jandarmadaki ifadesinin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı