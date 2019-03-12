Arkadaşı, Polonya'da Öldürülen Furkan'ı Anlattı

Kaynak: İHA

Polonya'da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan'ın kelimelere sığmayacak kadar temiz, dürüst, efendi bir insan olduğunu belirterek, "Olaydan iki gün önce konuşmuştuk. Pazartesi gün ölüm haberi geldi" dedi.Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus eğitimi kapsamında yaklaşık iki hafta önce Polonya'ya gitti. Kocaman, bulunduğu Polonya'nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinin yiyecek-içecek bölümünde 9 Mart 2019 akşamı bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından merkez Karatay ilçesinde bulunan Furkan Kocaman'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor."İKİ GÜN ÖNCE KONUŞMUŞTUK, PAZARTESİ GÜN ÖLÜM HABERİ GELDİ"Furkan'ın okuldan arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan'ın kelimelere sığmayacak kadar temiz, dürüst, efendi, kendi halinde, çok olgun bir insan olduğunu ifade ederek, "Hazırlık sınıfından tanışıyoruz ve 3 yıldır yakın arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. Olaydan iki gün önce konuşmuştuk. Ben de Erasmus'la Polonya'ya gitmeyi düşünüyordum. Polonya hakkında bilgi almak için konuşmuştum. Pazartesi gün ölüm haberi geldi. Polonya'da çok sıkıldığını, yapacak bir şey olmadığını söylüyordu. Genelde zaten yalnızdı. Film, dizi izleyip, İngilizce çalışıyordu, spora gittiğini söylüyordu. Genelde yalnızdı, oda arkadaşı da gelmemişti. Furkan ile gelecekle alakalı çok konuşmazdık. Birbirimize şaka olarak, ileride bir dükkan açalım annemiz orada börek yapsın, biz şunu satarız, bunu satarız tarzı şakalaşmalar olurdu. Ama onun dışında gelecek zaman ne gösterecek tarzı konuşmalar oldurdu. Şunu olacağım, bunu olacağım diye bir hedef yoktu" dedi."İNSANLARA KARŞI DAVRANIŞI ÇOK İYİYDİ"Furka Kocaman'ın insanlara karşı davranışının çok iyi olduğunu belirten Buse Özge Çiçek, "Üç yıldır ben çok yakın arkadaşı olmama rağmen ben selam vermeden kafasını kaldırıp bana bakmayan bir insandı. Bir söz söylediğinde iki kez düşünürdü ben doğru kelimeyi mi seçtim, acaba kırılır mı diye. Farklı birisi ters bir şey söylese, tamam sen haklısın deyip dönüp giden bir insandı. Hiçbir tartışmasını ya da ağzından çıkan kötü bir söz duymadım. Çok hak etmediği bir şekilde, acı bir şekilde öldü. Hepimizin başı sağolsun. Ailesine Allah sabır versin. Diyecek bir şey yok, umarın gereken yapılır. Bunu yapan kişi de hak ettiğini bulur" diye konuştu.TÜRKİYE'NİN VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTITürkiye'nin Varşova Büyükelçiliği de üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın Polonya'da öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı bıçakla gerçekleştiren failin yakalandığı ve saldırganın Türk vatandaşı olduğuna ilişkin bilginin henüz resmen teyit edilmediği belirtildi. Yasalar gereği soruşturmanın bu aşamasında polis makamlarınca resmi bilgi verilmediği ifade edilen açıklamada, Furkan Kocaman'ın cenazesinin nakli konusunda savcılık prosedürlerinin tamamlanmasının ardından ailenin isteği çerçevesinde gerekenin yapılacağı ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer verildi:"Konu hakkında gelişmeler duyurulacak olup, yaşanan bu acı olayın bir an evvel aydınlatılmasını ve failin cezalandırılmasını beklemekteyiz. Bu son derece müessif olay nedeniyle başta hayatını kaybeden gencimizin ailesi olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Olayın Büyükelçiliğimize intikal ettirildiği 10 Mart Pazar sabahından itibaren Dışişleri Bakanlığı üst yönetimi ve ilgili birimleri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Konya Selçuk Üniversitesi yönetimiyle de istişare halinde ilgili Polonya makamlarıyla temasa geçilmiştir. Polonya polis makamlarıyla yakından işbirliği sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden gencimizin ailesine de bilgi verilmiştir."(İHA)