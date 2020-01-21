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Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi kişi öldü.

21.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:13
'ta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde Ümit B. (40) ile Mehmet Ü. (35) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ü, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ümit B. ise kendi aracına binerek yaralı şekilde olay yerinden ayrıldı.
Hastaneye giderken tek taraflı kazaya karışan Ümit B'nin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ümit B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası Mehmet Ü. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.
Şüphelinin suçunu itiraf ettiği, arkadaşının kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


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