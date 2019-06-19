Arkadaşımın Aşkı Filmi

Mutlu ve huzurlu bir evliliği olan Daniel editör, eşi Isabelle ise bir lisede öğretmendir. Ellili yaşlarını süren Daniel’in hayatı, yıllardır görmediği bir arkadaşı Patrick'le karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Bu güzel tesadüfü bir akşam yemeği ile taçlandırmak isteyen Daniel, Patrick’i evine yemeğe davet eder. Daveti memnuniyetle kabul eden Patrick, yemeğe henüz 30’lu yaşlarında olan yeni kız arkadaşı ile katılır. Yeni misafiri karşısında gören Daniel, adeta büyülenir. Daniel, arkadaşının sevgilisinden ne kadar heyecanlandığını anlayacak kadar kendisini iyi tanıyan İsabelle’in yanında, genç kadınla ilgili hayaller kurmaya başlar ve kendisini büyük bir maceranın içine atar.Yönetmen:
Daniel AuteuilSenaryo:
Florian ZellerOyuncular:Sandrine Kiberlain
, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Christina Crevillén, Joffrey Platel, Brigitte Aubry, Sonia Bonny Eboumbou, Monica Ledesma, Eva Chico, Alvaro Martínez Leon
, Florence Coste, Zélie Allemoz, Victor Fagarazzi, Nicolas Benetti, Alessandro Santini, Alain Doutey , John SehilFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Amoureux de ma femmeYapımcı Firma:
Curiosa FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:Fransa
, BelçikaOrijinal Dili:
Fransızca, İspanyolcaFilmin Süresi:
84 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
26.07.2019Arkadaşımın Aşkı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.