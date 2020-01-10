Haberler » 3. Sayfa » 'Arkadaşımın yanına gideceğim' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Haberler

"Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Mardin'deki arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Tarık Altun'dan 16 gündür haber alınamıyor.

10.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:07
'ın ilçesinde, 'deki arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Tarık Altun'dan 16 gündür alınamıyor.

Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Tarık Altun, 24 Aralık 2019'da evde kahvaltısını yaptıktan sonra Mardin'e arkadaşının yanına gideceğini belirterek evden çıktı. Akşama kadar Altun'dan haber alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri Tarık Altun'u arama çalışmalarına başladı.

Kardeşinin Mardin'e arkadaşının yanına gideceğini belirterek evden çıktığını belirten Hadi Altun, "Tarık, kahvaltısını yaptı ve evden çıktı. O gün akşama kadar kendine ulaşamadık ve durumu jandarma ekiplerine bildirdik. Güvenlik güçleri Tarık'ı arıyor, 16 gündür kayıp. Kendisine sesleniyoruz, bizimle iletişime geçsin, kendisini çok merak ediyoruz. Görenlerin de insanlık namına bize ulaşmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:21  İran-ABD gerginliği Tahran sokaklarında nasıl yankı buluyor? - Haberler
15:18  Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması - Haberler
15:16  Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu düzenlendi - Haberler
15:16  Adıyaman'da köpek dehşeti - Haberler
15:16  Dışişleri Bakanlığından Nijer'deki terör saldırısına kınama - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
15:05  Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler
14:48  İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı - Haberler
14:42  Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş - Haberler
14:00  İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın! - Haberler
10.01.2020 15:31:48