Haberler » Güncel » Haber

Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı

Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.

05.10.2019 19:24Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı
Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.
Yusuf Yanardağ'ın, kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde arkadaşı Hüseyin Gürcü ile oturduğu sırada ayakkabısı, çevresi yükseltilmiş yaklaşık 6 metre derinliğindeki dereye düştü.
Ayakkabısını almak için indiği dereden çıkmakta zorlanan Yanardağ, arkadaşı Hüseyin Gürcü'den yardım istedi.
Yanardağ'a yardım etmek istediği sırada dengesini kaybederek dereye düşen Gürcü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaralanan Gürcü ile Yanardağ'ı dere yatağından çıkardı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Gürcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köprübaşı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım
00:06 "Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesi'nden çıkarılması ortak hedef"
00:06 Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı
00:06 Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 16 ölü
00:06 Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
00:05 "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı"
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2019