Haberler » Güncel » Haber

Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı

Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.

05.10.2019 19:51
Burdur'da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.
Yusuf Yanardağ'ın, kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde arkadaşı Hüseyin Gürcü ile oturduğu sırada ayakkabısı, çevresi yükseltilmiş yaklaşık 6 metre derinliğindeki dereye düştü.
Ayakkabısını almak için indiği dereden çıkmakta zorlanan Yanardağ, arkadaşı Hüseyin Gürcü'den yardım istedi.
Yanardağ'a yardım etmek istediği sırada dengesini kaybederek dereye düşen Gürcü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaralanan Gürcü ile Yanardağ'ı dere yatağından çıkardı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Gürcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı

Köprübaşı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:01 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
00:00 Karaköy'de dehşet
00:00 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu
00:00 Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi
00:00 İBB'nin yeni kültür sanat sezonu açıldı
00:00 Tem bağlantı yolu'nda devrilen kamyonette 3 kişi ölümden döndü
23:58 İZBAN treninin çarptığı kişi öldü