Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı ardından vicdan yapıp hastaneye götürdü

Denizli 'de iki arkadaş arasında bir garip bıçaklı kavga

Önce arkadaşını bıçaklayıp kaçtı sonra vidan yapıp geri dönerek hastaneye götürdü

DENİZLİ - Denizli'de 2 arkadaş arasında yaşanan bıçaklı kavgada, 23 yaşındaki şahıs arkadaşını bıçaklayıp kaçtı. Ancak birkaç dakika sonra vicdan yapan şahıs geri dönerek bıçakladığı 26 yaşındaki arkadaşını kendi aracı ile hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan H.Ö., ile D.S., arasında iş yerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S., arkadaşını vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, D.S., olayı gerçekleştirdikten sonra olayda kullandığı bıçağı sokakta atıl vaziyette bulunan bir koltuğun altına atarak kaçtı. Ancak birkaç dakika sonra vicdan yapıp geri gelen D.S., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracına bindirerek çevredekilerin şaşkın bakışları altında Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Bıçaklanan H.Ö., burada tedavi altına alınırken, olayın faili arkadaşı D.S., ise hastane polisine teslim oldu.

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri ise D.S.'nin olayda kullandığı bıçağı koltuğundan altında bularak muhafaza altına aldı. Ardından D.S., ekipler tarafından hastaneden gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA