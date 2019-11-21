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Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Niğde'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

21.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:06Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) bıçakla öldürüp, Emine K. (23), Adem Y. (41), Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaraladıktan sonra kaçan M.Ş'nin (38), Mahallesi'nde yakalanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Boğazına dayadığı bıçakla arazide gezinen M.Ş, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Ben zaten ölmüşüm." diye cevap veriyor.
Kendisini bir süre takip eden polisler ve çevredeki vatandaşlarca ikna edilen zanlı, gözaltına alınıyor.
Olay
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde dün gece bir restoranda çalışan M.Ş. ile iş arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönen olayda, M.Ş, eline aldığı bıçakla iş arkadaşları Emine K, Adem Y. ve Mestan Tekin ile müşteri Haluk Ç. ve Yücel M'yi yaralamıştı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mestan Tekin, hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Selçuk, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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