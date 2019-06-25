25.06.2019 01:48
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Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası

Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.
Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
Afyon , Güncel

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