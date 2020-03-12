Arkadaşını pompalı tüfekle böyle vurdu...Dehşet anlarını sosyal medyada yayınladı
Arkadaşını pompalı tüfekle böyle vurdu.
12.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:28
Arkadaşını pompalı tüfekle böyle vurdu...Dehşet anlarını sosyal medyada yayınladıİstanbul Seyrantepe'de silahlı saldırı dehşeti
İSTANBUL - Seyrantepe'de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cihangir Sokak üzerindeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bilgiye göre Mehmet Ş. isimli şahıs, namus meselesi yüzünden arkadaşı Selahattin Ü. ile bir süre önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ş. öğle saatlerinde çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfek ile Selahattin Ü'nün bulunduğu berber dükkanına girdi.Saldırıyı canlı yayınladıBurada tehditler savuran şahıs, tıraş olan arkadaşına tüfeği doğrultarak ateş açtı. Olay sonucu kanlar içerisinde kalan Selahattin Ü. yaralanırken, saldırgan ise kapının önüne çıkarak vatandaşların yardım etmesini engelledi. Saldırgan dehşet anlarını cep telefonuyla canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı.Saldırgan kısa sürede yakalandıOlayın ardından Mehmet Ş. kısa süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Selahattin Ü. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis ekipleri ise içeride bir süre inceleme yaptı. Yaralının yakınları ise berber dükkanı önünde toplandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İSTANBUL - Seyrantepe'de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cihangir Sokak üzerindeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre bilgiye göre Mehmet Ş. isimli şahıs, namus meselesi yüzünden arkadaşı Selahattin Ü. ile bir süre önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ş. öğle saatlerinde çuvalın içerisine gizlediği pompalı tüfek ile Selahattin Ü'nün bulunduğu berber dükkanına girdi.Saldırıyı canlı yayınladıBurada tehditler savuran şahıs, tıraş olan arkadaşına tüfeği doğrultarak ateş açtı. Olay sonucu kanlar içerisinde kalan Selahattin Ü. yaralanırken, saldırgan ise kapının önüne çıkarak vatandaşların yardım etmesini engelledi. Saldırgan dehşet anlarını cep telefonuyla canlı olarak sosyal medya hesabından yayınladı.Saldırgan kısa sürede yakalandıOlayın ardından Mehmet Ş. kısa süre sonra Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Selahattin Ü. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis ekipleri ise içeride bir süre inceleme yaptı. Yaralının yakınları ise berber dükkanı önünde toplandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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