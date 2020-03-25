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Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:35
Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı
AKSARAY - Aksaray 'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.
Olay, 23 Mart saat 20.00 sıralarında Sanayi Sitesinde bulunan oto tamirci dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. ve Büşra A. isimli 3 arkadaş aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. olay yerine geldiği otomobilin içinde bulunan pompalı tüfeği alarak Kürşat Y.'ye 2 el ateş etti. Kafasından ve boyun bölgesinden yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde yere yığılırken Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kürşat Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Köy yolundaki inşaata düzenlenen operasyonla yakalandılar
Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahısların kaçtığı otomobili Paşacık Mahallesi Makas Kavşağında terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyerek takip başlatan polis şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Aksaray merkeze bağlı Gücünkaya Köy Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta olduğunu belirleyen polis ekipleri gece gerçekleştirdikleri operasyonla Büşra A., Gökhan Ç. ve İsmail G. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında maskelerle Aksaray Adliyesine sevk edildi. Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, 3. Sayfa

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Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

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