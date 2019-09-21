Haberler » 3. Sayfa » Haber

Arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

21.09.2019 13:40Arkadaşını silahla vurarak öldürdü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), yanına gelen arkadaşı T.K. (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.K., Hakan Özdemir'e yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla ateş etti. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında Özdemir'in cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Arkadaşını öldüren T.K., silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA

Hakan Özdemir, Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:41 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi trafiği felç etti
14:37 Köyde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi
14:35 Arnavutköy'de ailesini silahla öldürün zanlının ifadesi dehşete düşürdü
14:35 Hırsızlık şüphelileri adliyede
14:34 Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
14:29 2 bin bağ ot alev alev yandı
14:23 Ceviz çırparken ağaçtan düşüp öldü