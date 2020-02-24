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Arkadaşını, sırtına alarak yangından kurtardı

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangında içerde mahsur kalan Yusuf Hayran (70), pencereden giren arkadaşı Selahattin Kılıç (58) tarafından sırtına alınarak kurtarıldı.

24.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:03Arkadaşını, sırtına alarak yangından kurtardı

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangında içerde mahsur kalan Yusuf Hayran (70), pencereden giren arkadaşı Selahattin Kılıç (58) tarafından sırtına alınarak kurtarıldı.

Yangın, saat 11.20 sıralarında ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6150 sokakta tek katlı müstakil evde çıktı. Evin bahçe kısmında başlayan yangın bütün eve sıçradı. Evde tek başına yaşayan Yusuf Hayran, alevler nedeniyle evin salonunda mahsur kaldı. 25 yıllık arkadaşının mahsur kaldığını gören komşusu Selahattin Kılıç, evin penceresinden girip sırtına aldığı arkadaşını pencereden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin bahçe kısmında park halindeki kamyonet ve ev kullanılamaz hale geldi.

Çöplerden topladığı atıkları satarak geçimini sağladığını söyleyen Yusuf Hayran, bahçe kısmının üstünün naylon brandayla kaplı olduğunu belirterek, "Brandanın üstünde çocuklar tarafından torpil atılmış. Torpilden tutuşan branda yanarak aracın üstüne düşmüş. Kalan kimliğimi ve büyük bölümü yanan, içinde 215 lira bulunan cüzdanı yangından kurtarmayı başardım" dedi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan arkadaşı Selahattin Kılıç ise alevleri görünce koştuğunu belirterek, "Alevler nedeniyle kapıdan giremedim. Çöp kovasını altıma koyarak pencereye çıktım. Oradan eve girip Yusuf'u sırtıma alıp yine aynı pencereden çıkardım" diye konuştu.



Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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