08.07.2019 21:35
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Arkadaşını vurdu, polisi arayarak teslim oldu

Arkadaşını vurdu, polisi arayarak teslim oldu

Ümraniye'de bir müteahhit, tartıştığı avukat arkadaşını silahla ağır yaraladı ardından polisi arayarak teslim oldu.

Ümraniye'de bir müteahhit, tartıştığı avukat arkadaşını silahla ağır yaraladı ardından polisi arayarak teslim oldu.

Olay saat 18.30 sıralarında Ümraniye Derya Sokak'ta bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit S.K. ile arkadaşı avukat Hüsseyin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.K., Hüsseyin Y.'yi göğsünden silahla vurdu, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Hüsseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Hüsseyin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa

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