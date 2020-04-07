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Korona testi negatif çıkan ve fenalaşarak hayatını kaybeden kişiye tekrar test yapılacak

Antalya'da yaşayan koah hastası şahıs, ziyarete gittiği arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Nefes darlığı şikayetiyle daha önce hastaneye giden adamın, koronavirüs testi yaptırıp negatif sonuç aldığı öğrenildi. Şüpheli ölümü araştırılan şahsa tekrar test yapılacak.

07.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:20

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan koah hastası Hüseyin İncirbelen (40), ziyarete gittiği arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şahsın geçen ay nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittiği ve koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. Testin negatif sonuç verdiği belirlense de İncirbelen'in şüpheli bulunan ölümünün aydınlatılması için tekrar korona testi yapılacak.

UYUŞTURUCU KAYDI ÇIKTI

Hüseyin İncirbelen, ziyarete gittiği arkadaşı M.Ç'nin evindeki mutfakta otururken, aniden fenalaşıp masanın üzerine yığıldı. M.Ç'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde İncirbelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. KOAH hastası olan İncirbelen'in uyuşturucu kullandığı ve poliste 'uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olduğu belirlendi.

TEKRAR TEST YAPILACAK

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve koronavirüs testi yapıldığını belirledi. Test sonucu negatif çıkan İncirbelen'in cansız bedeni, yeniden test yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. M.Ç. polislere, dün öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hüseyin İncirbelen'in bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve masaya yığılıp kaldığını anlattı.

Korona testi negatif çıkan ve fenalaşarak hayatını kaybeden kişiye tekrar test yapılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, KOAH, Güncel

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Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı
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