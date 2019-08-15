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Arkadaşının altınları ile parasını çalıp, kağıt havlunun içine saklamış

BARTIN'da, kuaförde kadın arkadaşının çantasındaki altınları ile parasını çalarak, evinde kağıt havlunun içine saklayan A.Ç. (39), polis ekiplerince yakalandı.

15.08.2019 13:27 Arkadaşının altınları ile parasını çalıp, kağıt havlunun içine saklamış
BARTIN'da, kuaförde kadın arkadaşının çantasındaki altınları ile parasını çalarak, evinde kağıt havlunun içine saklayan A.Ç. (39), polis ekiplerince yakalandı.
Kent merkezindeki kuaföre 9 Ağustos'ta saçını yıkatmak için giden H.Ö. (45), çantasını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada kuaförde bulunan kadın arkadaşı A.Ç., içindeki 24 çeyrek altın ile 100 doları aldığı çantayı yerine bıraktı. Çantasının içinde altınların olmadığını gören H.Ö., durumu polise bildirdi. Ekipler iş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Çantanın içindeki altınları H.Ö.'nün arkadaşı A.Ç.'nin çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri, dün evine gittiği A.Ç.'yi gözaltına alırken, çalınan altınları ve 100 doları tuvaletteki kağıt havlunun içinde sigara paketine sarılı olarak buldu. Polis, altınları ve parayı H.Ö.'ye teslim etti.
A.Ç.'nin, karakoldaki ifadesinde, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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