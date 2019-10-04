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Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazını keserek öldüren ve mahkemede şizofren olduğunu, cinayeti hatırlamadığını ifade eden sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

04.10.2019 08:51

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazını keserek öldüren ve mahkemedeki ifadesinde cinayeti işlediğini hatırlamadığını belirten zanlının akli dengesinin araştırılmasına karar verdi. Zanlı daha önceki ifadesinde "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuşmuştu.

2018 yılı Ocak ayında Tophane yamaçları olarak bilinen bölgede akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (58) önce bıçaklayan Yılmaz K. (50), ardından boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından tutuklandı.

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz K., Koah hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek, "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Yılmaz K, "Beni yaralamamış olsaydı suçu böyle olay olmazdı. Kendisi kardeşini öldürmüş bir kişiydi. Bu hususların gözetilerek tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR(2)
AHMET:devlet bunun aklı yerindemi diye kontrol için kafasını kesip, doktora gönderecek. sonra pardon yahu yanlış yaptık hatırlamıyorum, galiba kafayı kesmeden soracaktık diyecek. buna ve benzere alçaklara rapor veren doktora hakkımı haram ediyorum. o raporu kabul edip bu iti az ceza ile salan hakim, yeni cinayetlere sebeb olacağından onada hakkımı haram ediyorum
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ZİYAA:Hadi lan ordan hatırlamıyormuş aklı sıra deli ayağına yatıp cezadan kurtulacak zibidi.
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