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Arkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da arkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan genç adliyeye sevk edildi.

01.08.2019 14:52 Arkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da arkadaşının eniştesini bıçakla yaralayan genç adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı girişinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik bir arkadaş grubu Yabancılar Çarşısı'nda gezerken arkadaş grubu içerisinde yer alan G.İ. (15) adlı kızın eniştesi olan D.G. (23), baldızını arkadaş grubu içerisinden almaya çalıştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken G.İ.'nin arkadaşı olan Y.K. (17) elindeki bıçakla D.G.'yi yaraladı. D.G. karnından yaralanırken Y.K. ve yanındaki arkadaş topluluğu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis Y.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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