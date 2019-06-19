19.06.2019 12:57
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Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü

Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü

KARAMAN'da teknisyen Emre Boyacı (24), bakım için çıktığı elektrik hattı direğinde akıma kapıldı.

KARAMAN'da teknisyen Emre Boyacı (24), bakım için çıktığı elektrik hattı direğinde akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Uzun'un tekmesiyle akımdan kurtulan Boyacı, 7 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun, bakım yapmak için elektrik direğine çıktı. Bakım sırasında Emre Boyacı, elektrik akımına kapıldı. Paniğe kapılan Uzun, arkadaşının akımdan kurtarmak için Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, aldığı darbeyle 7 metrelik direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


- Karaman
Kaynak: DHA
Hüseyin Uzun, Karaman, Güncel

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