Arkadaşının tekmesiyle elektrik akımından kurtulan teknisyen, 7 metreden düştü

KARAMAN'da teknisyen Emre Boyacı (24), bakım için çıktığı elektrik hattı direğinde akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Uzun
'un tekmesiyle akımdan kurtulan Boyacı, 7 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun
, bakım yapmak için elektrik direğine çıktı. Bakım sırasında Emre Boyacı, elektrik akımına kapıldı. Paniğe kapılan Uzun, arkadaşının akımdan kurtarmak için Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, aldığı darbeyle 7 metrelik direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
- Karaman