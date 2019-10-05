Haberler » Güncel » Haber

Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı

KÜTAHYA'da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı.

05.10.2019 15:41Arkadaşının ustabaşı ve patronunu bıçakladı
KÜTAHYA'da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.'nin yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.'yi bıçakla yaraladı.
Kütahya'da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi'nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.'yu de yanına alarak eski iş yerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.'yi iş yerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B. de tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. A.Y.K.'nin yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. bıçakla ustabaşı S.G.'yi kolundan, iş yeri sahibi B.B.'yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 "Afşin İçin Çal-2" klibinin tanıtımı yapıldı
18:26 Ak parti'li zengin'den kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' özeleştirisine cevap: gülüyorum
18:25 Önce fırtına sonra deniz keyfi
18:25 Maden işçileri tazminat için Ankara'ya yürüyor
18:24 7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük
18:24 Adıyaman'da asayiş
18:23 Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem