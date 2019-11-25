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Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı

İstanbul'da arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, gözetmenlerin şüphesi üzerine yakayı ele verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, apar topar sınavdan çıkartılarak emniyete götürüldü.

25.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:45

'de, sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

ŞÜPHELENİP BELGELERİNİ KONTROL ETTİLER

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sahte evrak düzenleyerek daha önce ehliyet sınavından kalan arkadaşının yerine sınava girdi. Sınava giren kişinin davranışlarından şüphelenen gözetmenler, şüphelendikleri şahsın sınav giriş belgelerini kontrol etti.

GÖZETMENLER HEMEN POLİSİ ARADI

Yapılan kontrol sonucu evrakların sahte olduğunu belirleyen sınav gözetmenleri, durumu polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, evrakta sahtecilik yapan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı

Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
MAHO AĞA:Vay yavrum vayy
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TÜPERMEN:Milyonlarca kez olmuş bişey ilk defa yakalanan bu adam. Su değmeyen biyer var bunda demekki.
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MERT:vay sahtekar vay!!! Allah bilir bu sahtekarlığın bedeli olarak kaç para aldın bu işten!!!!!
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