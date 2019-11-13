Haberler » Güncel » Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı - Haber

Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı

Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

13.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:14Arkadaşıyla sohbet ederken vurulduğu an kameraya yansıdı
Fatih'te, kimliği belirsiz saldırganın, arkadaşıyla sohbet eden bir kişiyi bacaklarından tabancayla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi Çakırağa Camii Sokak'ta esnaf arkadaşıyla sohbet eden M.T., arkasından gelen saldırganın kurşunlarına hedef oldu.
M.T.'yi bacaklarından tabancayla vuran saldırgan kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
M.T.'nin vurulma anını ise güvenlik kamerası görüntüledi.

Turgut Özal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:13 Şanlıurfa 20. Zırhlı tugay komutanlığınde patlama
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:10 Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılı
23:10 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
23:10 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık...
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:15:37